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Ибрагимович не сыграет на ЧМ-2018
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Златан Ибрагимович не примет участия в ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: © AP/Jae C. Hong
Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович не сыграет на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза.
Ибрагимович завершил карьеру в национальной команде после чемпионата Европы 2016 года. Ранее он заявлял, что скучает по команде и может вернуться в сборную для участия в чемпионате мира, а познее оценил свои шансы на участие в турнире как "заоблачные". Предварительный состав сборной Швеции на мировое первенство в России будет объявлен 15 мая. По словам директора национальной команды Ларса Рихта, Ибрагимовича в этом списке не будет.
"Я разговаривал со Златаном во вторник. Он объявил, что не изменит своего решения по карьере в сборной", — сказал Рихт.
Ибрагимович начал выступать за сборную Швеции в 2001 году, сыграв в 116 матчах. Нападающий является рекордсменом команды по количеству голов (62). Он принял участие в чемпионатах мира 2002 и 2006 годов, а также в чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016). На данный момент он выступает за американский клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси", в который перешел в марте этого года из английского "Манчестер Юнайтед".
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Швеции в группе F сыграет с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).
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