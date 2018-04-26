Боатенг будет сражаться за приезд в РФ

Боатенг: пришло время сражаться за то, чтобы поехать в Россию

Защитник «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг , получивший травму бедра во время полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2), высказал надежду, что успеет восстановиться к чемпионату мира 2018 года в России. «Жизнь полна неудач. Жить, чувствовать, любить, смеяться, плакать, играть, побеждать, проигрывать, спотыкаться, падать, но продолжать расти. Сейчас пришло время сражаться за то, чтобы поехать в Россию. Я сделаю всё для этого. Я буду поддерживать свою команду в оставшихся матчах. Спасибо всем за ваши пожелания!» — написал Боатенг в «Инстаграме».