Деле Алли и Кайл Уолкер-Питерс сыграли в Fortnite

То, что мировые звёзды шоу-бизнеса и спорта любят видеоигры — не новость. Мы уже делали подборку известных спортсменов, которые не прочь постримить. «Могучий мышонок» однажды признался, что именно жена настояла на проведении домашних трансляций видеоигр: «Почему бы тебе не заняться этим всерьёз? Подумай, чем ты будешь заниматься после боёв?» Так что теперь спортсмены — не такая уж и редкость на Twitch.tv.

Что по-прежнему удивляет — способность одной игры притягивать знаменитостей всех мастей и ставить рекорды по количеству зрителей. 635 тыс. человек — именно столько собрали на трансляции Тайлер Ninja Блевинс с рэпером Drake. Fortnite по-настоящему нравится футболистам, хоккеистам, баскетболистам и многим другим. Они не только стримят игру, но и устраивают особые празднования голов.

Тандем из «Тоттенхэм»

Во время полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» игрок «Тоттенхэма» Дели Алли устроил двух часовой стрим. Делал он это не один, а вместе с напарником по клубу Кайлом Уолкер-Питерсом. Футболисты сколотили себе команду и побежали покорять просторы Fortnite. Во время игры Алли стало настолько жарко (или наоборот припекло), что он решил раздеться. Спустя минуту футболист снова натягивал кофту. Правила Twitch.tv запрещают наготу на трансляциях. Однако на первый раз звёздного мальчика «Тоттенхэма» простили. В трёх стартовых матчах он занимал первые места, а на стриме за его успехами следили более 25 тыс. зрителей.

Александр Овечкин

Как можно отметить 600 шайб в НХЛ? Домашними посиделками и победой в Fortnite. Александр Овечкин в отличие от других представителей этого списка, может, и не такой известный заядлый геймер. Однако он тоже любит угореть за консолью Xbox One. Fortnite — как раз его игра. Любопытно, что Сидни Кросби любит PUBG. Вот и узнаем, какая из игр лучше после полуфинала восточной конференции, где «Вашингтон» ожидает «Питтсбург».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале DBH.

Не самый звёздный игрок «Тампа Бэй Лайтнинг». Однако Браун провёл в команде пять сезонов в роли правого вингера. Сейчас выступает за «Анахайм Дакс». Браун регулярно стримит игры, будь то хоккейный симулятор от EA Sports, NHL, или шутер Epic Games. Смотрят его, впрочем, тоже не тысячи человек. Но своя аудитория у хоккеиста есть.

Джуху Смит-Шустер

Одна из звёзд НФЛ. Смит-Шустер представляет «Питтсбург Стилерз». Многие узнали о нём впервые как раз благодаря легендарному стриму вместе с Drake и Ninja. В тот день команда установила рекорд по количеству зрителей на личной трансляции. Судя по твиттеру спортсмена, он большой фанат Fortnite. «Никогда не думал, что в топ-5 ночей в моей жизни будет игра в Fortnite до часу ночи», — писал Смит-Шустер. Что ж, верим на слово.

Пожалуй, Fortnite объединяет самых разных спортсменов. Харт — игрок «Лос-Анджелес Лейкерс». Ещё он большой поклонник «королевской битвы» от Epic Games. Сальвадор Амезкуа (Salvador Amezcua), который давно в почёте у баскетболистов НБА, сделал именные кроссовки для Харта в стилистике Fortnite. И если это не любовь, то что? Иногда Харт празднует успешные броски как персонажи Fortnite. Однажды он ввёл в замешательство баскетбольного комментатора.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Sports World Videos.

Празднования

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Bundesliga.

Впрочем, они выпускают подобные видео постоянно. Просмотры ведь капают.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Bundesliga.

Антуан Гризманн из «Атлетико» тоже не отстаёт от трендов. Видимо, иногда поигрывает в компании. Ролик, где француз празднует гол, снял один из болельщиков клуба.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Actu France Foot.

На Западе сейчас сложно найти людей, которые бы ничего не слышали о Fortnite. Про «королевскую битву» от Epic Games жужжат на каждом углу. Спасибо спортсменам с многомиллионной аудиторией. Если всё это гениальный план маркетингового отдела, им стоит только поаплодировать.