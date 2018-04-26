Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин назвал свою команду мечты в рамках одноименной программы на клубном канале «армейцев». В состав «дрим-тим» вошли как действующие игроки, например, Неймар и Лионель Месси, так и завершившие карьеру Роберто Карлос и Роналдо.
Полностью команда мечты Набабкина выглядит следующим образом:
Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") — Дани Алвес ("ПСЖ"), Тиагу Силва ("ПСЖ"), Серхио Рамос ("Реал"), Роберто Карлос (завершил карьеру) — Гарет Бэйл ("Реал"), Неймар ("ПСЖ"), Криштиану Роналду ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона") — Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Роналдо (завершил карьеру). Тренером защитник ЦСКА назначил Хосепа Гвардьолу ("Манчестер Сити").
Это уже второй выпуск рубрики «Команда мечты». Первым в ней принял участие Алан Дзагоев.