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СМИ: «Наполи» может купить Бернда Лено за 20 миллионов евро
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СМИ: «Наполи» может купить Бернда Лено за 20 миллионов евро 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Наполи» рассматривает вариант покупки вратаря «Байера» Бернда Лено, сообщает Football Italia. Сумма трансфера 26-летнего голкипера составит 20 миллионов евро.
По данным издания, немец уже сообщил «Байеру», что покинет клуб этим летом. В его контракте есть пункт, по которому за трансфер голкипера нужно заплатить 20 миллионов евро. Однако выкупить контракт игрока именно за эту сумму можно лишь до 30 апреля.
— «Наполи» запросил информацию по Лено и получил ее, теперь все зависит от них, — цитирует Football Italia агента-посредника сделки Фабио Паризи. — Лено в «Атлетико»? Я не вижу ни капли правды в этих слухах.
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