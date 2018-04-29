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«Барселона» в 25-й раз стала чемпионом Испании
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«Барселона» в 25-й раз стала чемпионом Испании по футболу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
"Барселона" в гостях со счетом 4:2 победила "Депортиво" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно завоевала чемпионский титул.
Забитыми голами в составе "Барселоны" отметились Филиппе Коутиньо (7-я минута) и Лионель Месси (38, 82, 85), у "Депортиво" отличились Лукас Перес (40) и Эмре Чолак (64).
В турнирной таблице "Барселона" набрала 86 очков, имея матч в запасе. Идущий вторым "Атлетико", в активе которого 75 очков после 35 игр, в оставшихся трех матчах до конца чемпионата сможет набрать максимум 84 очка. На третьей позиции расположился мадридский "Реал" (71 очко, 34 матча). "Депортиво" с 28 очками занимает 18-е место, команда потеряла шансы сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата на следующий сезон.
"Барселона" в 25-й раз стала чемпионом страны, при этом команда завоевала трофей в седьмой из последних десяти сезонов, лидером по количеству чемпионских титулов является мадридский "Реал" (33). "Барселона" не проигрывает на протяжении 41 матча подряд (32 победы и 9 ничьих) в чемпионате Испании. Последний раз "Барселона" в национальном первенстве уступила 8 апреля 2017 года в выездном матче с "Малагой" (0:2). Также команда установила еще один рекорд, став единственным клубом в истории чемпионата Испании, который 34 матча подряд в одном сезоне закончил без поражений.
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде впервые в своей тренерской карьере стал чемпионом Испании. Ранее в сезоне-2017/18 команда под его руководством выиграла Кубок Испании. Аргентинский нападающий Месси, который на данный момент забил 32 гола в нынешнем сезоне чемпионата Испании, стал первым игроком в истории, который отличился не меньше 30 раз в семи сезонах испанского первенства — 2009/10 (34 гола), 2010/11 (31), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2014/15 (43) и 2016/17 (37).
В следующем матче "Барселона" 6 мая примет "Реал", "Депортиво" 5 мая на выезде встретится с "Сельтой".
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