«Спартак» проиграл три матча подряд. Виноват Каррера?

«Каррера сделал деревяшек чемпионами». Самая дикая фраза о «Спартаке»

Пора разобраться с тренерами и «Ромашкой».

В марте 2012 года Роман Абрамович убрал занудного и раздражавшего команду Андре Виллаш-Боаша . Исполняющим обязанности тренера «Челси» стал помощник португальца Роберто Ди Маттео. В следующие два месяца с итальянцем провальный сезон превратился в триумфальный: лондонцы сначала взял Кубок Англии, а затем впервые в истории выиграли Лигу чемпионов.

Ди Маттео получил новый контракт главного тренера и бодро начал сезон. «Челси» выкосил 7 побед в 8 матчах на старте чемпионата Англии. Но первый же непродолжительный спад — серия из трёх матчей без побед в Лиге и невыход в плей-офф ЛЧ — мгновенно закончился увольнением. Странно, но почему-то мало кто вопрошал, какого чёрта из клуба выбросили человека, который затащил этих деревяшек, а вместе с ними и болельщиков к главной победе в жизни.

Проблемы итальянца начались после домашнего поражения от «МЮ». Сэр Алекс Фергюсон тогда уже знал, что проводит последний сезон со своей командой. Он начал строить её в 1986 году: был близок к вылету и отставке, избавлялся от старых, пробовал молодых, покупал не самых дорогих иностранцев и в итоге через семь сезонов всё-таки выиграл золото. И фундамент оказался таким крепким, что в следующие 20 лет « Манчестер Юнайтед » взял 13 чемпионств.

Нынешний победитель АПЛ Пеп Гвардиола переучивал и так грандиозный «Сити» примерно год. На второй сезон команда стала не просто стильной, но и сильной. В Англии на дистанции её не остановили, и лишь в Лиге чемпионов справился «Ливерпуль».

Где Юрген Клопп строил быстрый футбол три сезона. Когда немец болтался в середине таблицы с вроде неплохими футболистами, Салах ещё играл за «Рому», а Мане носился в Сандерленде. А Фирмино появился в «Ливерпуле» чуть раньше Клоппа. Разве эти парни, плюс-минус, были похожи на будущих суперзвёзд? Их собрал, совместил и обучил тренер, почему-то оставивший на одной из главных ролей вроде бы угловатого и топорного Милнера.

Выигрывающий РФПЛ Юрий Сёмин раскрыл команду на второй сезон. Он удержал и адаптировал Миранчуков, приручил Денисова, достал с «банки» Фернандеша. Да, футбол «Локомотива» скучен, но чёток — и мы понимаем, за счёт чего достигнут результат.

Леонид Слуцкий, приехав в довольно сильный ЦСКА, был клоуном в глазах Павла Мамаева Алана Дзагоева . Побеждать он начал на третий год и выстроил уникальный коллектив, только заслужив доверие тех, кто его сначала не мог принять.

Курбану Бердыеву , создававшему чемпионский «Рубин» , отдавать наследство было некому, поэтому и стал возить его с собой по разным городам.

Во всех этих случаях тренеры долго подбирали нужных игроков, выбирали важнейших для себя помощников, адаптировали тактику — и делали победы. И можем ли мы сказать, что все эти люди ничтожны по сравнению с Зинедином Зиданом , если тот впервые за все годы существования футбола возьмет три Лиги чемпионов подряд? Получается, что Роналду, Марсело, Бэйл, Рамос и миллиарды болельщиков по всему миру — теперь должны будут признать свою ничтожность?!

Вы хоть понимаете, насколько невероятно в этом контексте звучит вывод, что именно Каррера — он и только он — сделал «Спартак» чемпионом?

Разве он проводил глобальную чистку в «Спартаке» в сезоне-2015/16, когда ушёл практически весь костяк Карпина/Асхабадзе?

Разве он делал точечные трансферы, подобрав будущих лидеров — Фернандо, Зобнина и Ещенко?

Разве при нём покупали связывающего легионеров и россиян Попова, вводили в состав Кутепова и раскрывали Промеса?

Разве он подбирал людей, которые занимались физической подготовкой и анализом соперника?

Разве он вообще знал даже не чужих, а своих игроков?

И разве он мог, не зная ни английского, ни русского, будучи в одиночестве, просто так, за три дня заставить недофутболистов побеждать всех подряд?!

Нет, ну тогда либо мы в России слишком сильно упрощаем футбол, либо мир упустил величайшего тренера в истории человечества. Который в 52 года работал не главным в Италии, а приехал в помогать Аленичеву с «деревяшками» в «Спартаке».

Так что сейчас перед нами большой и открытый вопрос, кто кого сделал: тренер команду или команда тренера? Причём именно та команда, а не нынешняя, где и физподготовку, и за аналитику, и за трансферы отвечают по большей части уже назначенные Каррерой люди.

Если говорить о личном мнении, то я считаю, что вернули «Спартаку» чемпионство все поровну, вместе, о чём еще давно написал в статье «Время неудачников».

И триумф этот произошёл не без помощи проделавшего большую работу руководства и прежнего тренерского штаба (по факту, лишившегося лишь Аленичева и Титова), а также при весомой роли «Ромашки», у которой в клубе на самом деле намного больше лепестков, чем «Глушаков», «Комбаров» и «Ребров».

Так что сейчас, когда у «Спартака» явно не всё в порядке, лучше забыть о культе личности. Каррера — менеджер. Он строит команду: то есть отвечает за результат, за атмосферу, за контакт с лидерами, за взаимодействие помощников, — и явно не нуждается ни в чьей жалости. Уверен, что сам Массимо рассмеётся, если услышит про «деревяшек» и собственный гений.

А если не рассмеётся, поверит толпе и поддастся влиянию славящих его друзей — то «Спартак» реально ждёт очень тяжёлое время.

Вперёд идут не поодиночке, а вместе, не допуская предательства. A tutti! Avanti! Massimo Carrera!