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«Интер» крупно заработает на матче с «Ювентусом»
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«Интер» выручил пять миллионов евро от продажи билетов на матч с «Ювентусом». Это рекорд серии А 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Фото: Reuters
«Интер» в своем Твиттере сообщил, что реализовал все 78328 билетов на домашний матч 35-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса», выручив за них пять миллионов евро. Эта сумма является рекордной для сериа А. Матч «Интер» — «Ювентус» пройдет 28 апреля на стадионе «Сан Сиро». Туринцы возглавляют турнирную таблицу с 85 очками, миланцы — пятые (66).
Con 78.328 spettatori #InterJuventus è sold out! 🙌 Oltre 5 milioni di incasso, record assoluto per il calcio italiano. Grazie #InterFans, #forzaInter! ⚫🔵
— Inter (@Inter) 26 апреля 2018 г.
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