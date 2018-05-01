Эусебио Ди Франческо: Надеюсь, Джеко сыграет так, как Салах в первом матче

— «Ливерпуль» очень опасен и может ранить, если ты ему уступишь хотя бы дюйм. Я хочу прояснить один момент: вы действительно считаете, что в полуфинале Лиги чемпионов перед лицом 70 000 болельщиков команда заранее сложит оружие? Нет, мы намерены предстать командой, которая будет биться до самого конца. Я хочу видеть энтузиазм и настрой выйти за пределы возможного.

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Игроки должны взять на себя ответственность, особенно Эдин Джеко , ведь он один из ключевых игроков в команде. Надеюсь, он сыграет так, как Салах в первом матче, и решит исход противостояния, — цитирует Ди Франческо официальный сайт УЕФА.

Отметим, что нападающий Мохамед Салах в первом матче отметился дублем, а также записал на свой счет две результативные передачи.

Ответная встреча пройдет 2 мая в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени.