Хайнкес оценил шансы «Ливерпуля» и «Ромы» на выход в финал ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением о предстоящем ответном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем и „Ромой“. Об этом сообщает „Советский спорт“.

»Финал прогнозировать нельзя. Наверное, у «Ливерпуля» шансов на участие в финале побольше, чем у «Ромы».

Но это будет достаточно равный и упорный матч. Не могу выделить фаворита", — цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.

Ответный матч пройдет 2 мая в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени.