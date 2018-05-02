Хайнкес оценил шансы «Ливерпуля» и «Ромы» на выход в финал ЛЧ 

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением о предстоящем ответном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем и „Ромой“. Об этом сообщает „Советский спорт“.
»Финал прогнозировать нельзя. Наверное, у «Ливерпуля» шансов на участие в финале побольше, чем у «Ромы».
Но это будет достаточно равный и упорный матч. Не могу выделить фаворита", — цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.
Ответный матч пройдет 2 мая в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени.
Ранее мадридский "Реал" сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.