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Хайнкес оценил шансы «Ливерпуля» и «Ромы» на выход в финал ЛЧ
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Хайнкес оценил шансы «Ливерпуля» и «Ромы» на выход в финал ЛЧ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился мнением о предстоящем ответном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем и „Ромой“. Об этом сообщает „Советский спорт“.
»Финал прогнозировать нельзя. Наверное, у «Ливерпуля» шансов на участие в финале побольше, чем у «Ромы».
Но это будет достаточно равный и упорный матч. Не могу выделить фаворита", — цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.
Ответный матч пройдет 2 мая в Риме и начнется в 21:45 по московскому времени.
Ранее мадридский "Реал" сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.
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