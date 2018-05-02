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На болельщика «Ливерпуля» напали с арматурой в Риме
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На болельщика «Ливерпуля» напали с арматурой в Риме 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Английский болельщик «Ливерпуля» Карл Джонсон пострадал в результате нападения перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы», сообщает "Советский спорт".
По информации британского издания Mirror, на Джонсона напал неизвестный с арматурой, когда он с другом возвращался в отель из паба в Риме. Несмотря на то, что ему удалось убежать, он все-таки получил несколько синяков. Возможный мотив преступления пока неясен.
Ответная игра состоится 2 мая, в 21:45 по московскому времени. Итальянские правоохранительные органы работают в усиленном режиме в связи с приездом английских болельщиков, которых ожидается более 5000 человек.
Ранее СМИ сообщали, что фанаты «Ромы» напали на поклонников «Ливерпуля» в Англии.
"Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
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