Берлускони может выкупить «Милан» обратно

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони готов выкупить клуб обратно. Об этом сообщает "Советский спорт".

В апреле 2017 года новыми владельцами команды стали китайские инвесторы во главе с бизнесменом Йонхонгом Ли.

Отмечается, что у итальянской команды имеются задолженности на сумму 300 млн евро. За нарушения финансового фэйр-плей УЕФА может запретить "Милану" приобретать футболистов в ближайшие два трансферных окна.

"Если дела будут идти так же, как и сейчас, не скрою — рано или поздно я выкуплю "Милан" обратно", — цитирует Берлускони Football Italia.