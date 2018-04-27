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Берлускони может выкупить «Милан» обратно
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Берлускони может выкупить «Милан» обратно 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Guglielmo Mangiapane/Reuters
Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони готов выкупить клуб обратно. Об этом сообщает "Советский спорт".
В апреле 2017 года новыми владельцами команды стали китайские инвесторы во главе с бизнесменом Йонхонгом Ли.
Отмечается, что у итальянской команды имеются задолженности на сумму 300 млн евро. За нарушения финансового фэйр-плей УЕФА может запретить "Милану" приобретать футболистов в ближайшие два трансферных окна.
"Если дела будут идти так же, как и сейчас, не скрою — рано или поздно я выкуплю "Милан" обратно", — цитирует Берлускони Football Italia.
Ранее сообщалось, что новым владельцем "Милана" может стать российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, занимающий аналогичную должность в "Монако".
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