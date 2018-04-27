Ещё
Уткин: «Не вижу оснований для увольнения Карреры»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уткин: «Не вижу оснований для увольнения Карреры» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный комментатор Василий Уткин считает, что у руководства "Спартака" нет оснований для увольнения главного тренера команды Массимо Карреры.
"Я не вижу оснований для увольнения Карреры из "Спартака". Единственный вариант, это если "Ювентус" всерьез будет рассматривать его кандидатуру в случае ухода Аллегри.
Если же "Спартак" не попадет в тройку по итогам сезона, мне не кажется, что это реальная угроза для Карреры. Надо посмотреть, как это все произойдет. Но пока преждевременно говорить об этом", — сказал Уткин.
Сейчас "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Зенит" пригласил солиста 30 Seconds To Mars Джареда Лето на матч с ЦСКА Руди Гарсия: "Марсель" и "Зальцбург" хорошо знают друг друга" Роналду поберегут на ответный матч с "Баварией"
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную7
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»268
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Липницкая удивила откровенным фото11
«Зенит» пригласил Джареда Лето на матч с ЦСКА
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение