Уткин: «Не вижу оснований для увольнения Карреры»

"Я не вижу оснований для увольнения Карреры из "Спартака". Единственный вариант, это если "Ювентус" всерьез будет рассматривать его кандидатуру в случае ухода Аллегри.

Если же "Спартак" не попадет в тройку по итогам сезона, мне не кажется, что это реальная угроза для Карреры. Надо посмотреть, как это все произойдет. Но пока преждевременно говорить об этом", — сказал Уткин.

Сейчас "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.