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Кержаков рассказал о проблемах молодых игроков
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Кержаков: Россия ежегодно теряет тысячи хороших футболистов 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер юношеской сборной России по футболу Александр Кержаков рассказал о проблемах молодых игроков в стране. Слова специалиста приводят "Известия".
"Проблема в том, что когда ребята заканчивают академию, то получают очень мало игровой практики. Если тебя не берут в дубль или основную команду, то ты становишься никому не нужен.
Такие ребята либо играют на КФК, либо заканчивают с футболом. А учитывая, что игроки раскрываются в разном возрасте, можно смело сказать, что каждый год мы теряем тысячи потенциально хороших игроков.
Во многих странах Европы для таких ребят создают специальные лиги U17, U19, когда несколько лет ты можешь конкурировать со своими сверстниками, набираться необходимого опыта и прогрессировать.
И это дает плоды. Многие футболисты нынешней сборной Германии прошли именно через эти лиги. То есть нам не надо выдумывать велосипед, а просто стоит посмотреть на западную практику", — заявил Кержаков.
Ранее сообщалось, что Кержаков возглавил юношескую сборную России.
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