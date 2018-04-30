«Эвертон» намерен продать Руни

Руководство клуба недовольно нынешним составом клуба и хочет провести реконструкцию команды. 32-летний английский форвард находится в числе тех, на кого в стане "ирисок" не рассчитывают и будут намерены продать его в ходе летней трансферной кампании.

Руни перешел в "Эвертон" летом прошлого года из "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до 2019 года.

В этом сезоне нападающий провел 40 матчей во всех турнирах и является лучшим бомбардиром команды на данный момент, забив 11 голов и сделав три голевые передачи. "Синие" занимают 8-е место в турнирной таблице АПЛ после 36-ти туров.

Ранее сообщалось, что "Эвертон" победил "Ньюкасл" в АПЛ.