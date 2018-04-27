Полузащитник «Барселоны» Иньеста объявил об уходе

Футболист "Барселоны" Андрес Иньеста объявил о том, что нынешний сезон станет для него последним в составе клуба. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Я хочу официально объявить о своем решении покинуть клуб. Это мой последний сезон в составе "Барселоны". Я очень долго все взвешивал и обдумывал это решение. Я хочу, чтобы меня запомнили как великого футболиста и человека", — сказал Иньеста.

Спортсмен дебютировал в составе сине-гранатовых в 2002 году. С клубом он 8 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выигрывал Кубок и 7 раз — Суперкубок страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, 3 раза — в Суперкубке УЕФА и 3 раза становился победителем клубного чемпионата мира.

Ранее французское издание France Football, которое является учредителем награды "Золотой мяч" и ежегодно вручает ее лучшим футболистам, извинилось перед полузащитником "Барселоны" Иньестой.