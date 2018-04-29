Тренер «Арсенала» готов начать переговоры с «Зенитом»

Черногорский главный тренер тульского футбольного клуба "Арсенал" Миодраг Божович заинтересован в работе с питерским "Зенитом", сообщает "Советский спорт".
"Лучше выиграть у ЦСКА один раз, чем у другой команды десять раз. Мы должны играть за Тульскую область, за клуб и за болельщиков.
Сватают ли меня в "Зенит"? Тоже что-то такое слышал, но со мной никто не разговаривал. Так что, слухи слухами. Если позвонят из "Зенита" и скажут: "Миодраг, мы вас ждем. Готовы вести переговоры?" Да, готов", — сказал Божович в эфире программы "После футбола" на канале "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА в чемпионате России по футболу.