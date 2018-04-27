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УЕФА открыл дело в отношении Симеоне
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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении тренера «Атлетико» Симеоне 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Дисциплинарный комитет по контролю, этике и дисциплине Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал разбирательство в отношении главного тренера испанского "Атлетико" Диего Симеоне. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
На 13-й минуте первой встречи 1/2 финала Лиги Европы между английским "Арсеналом" и "Атлетико" (1:1) главный арбитр матча Клеман Тюрпен удалил со скамейки запасных Симеоне, который был недоволен решением судьи не показывать карточку защитнику "Арсенала" Эктору Бельерину за грубое нарушение правил. В официальном протоколе игры сказано, что тренер оскорбил арбитра, а его поведение не соответствовало официальному регламенту. Это дело будет рассмотрено на специальном заседании 4 мая.
Кроме того, комитет открыл дело в отношении фанатов французского "Марселя", которые использовали пиротехнические средства на первом домашнем полуфинальном матче Лиги Европы против австрийского "Зальцбурга" (2:0). Решение по этому делу будет вынесено 31 мая.
Ответные игры 1/2 финала Лиги Европы пройдут 3 мая. Победитель турнира получит прямую путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
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