УЕФА открыл дело в отношении тренера Симеоне

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении тренера «Атлетико» Симеоне

Дисциплинарный комитет по контролю, этике и дисциплине Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал разбирательство в отношении главного тренера испанского "Атлетико" Диего Симеоне. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

На 13-й минуте первой встречи 1/2 финала Лиги Европы между английским "Арсеналом" и "Атлетико" (1:1) главный арбитр матча Клеман Тюрпен удалил со скамейки запасных Симеоне, который был недоволен решением судьи не показывать карточку защитнику "Арсенала" Эктору Бельерину за грубое нарушение правил. В официальном протоколе игры сказано, что тренер оскорбил арбитра, а его поведение не соответствовало официальному регламенту. Это дело будет рассмотрено на специальном заседании 4 мая.

Кроме того, комитет открыл дело в отношении фанатов французского "Марселя", которые использовали пиротехнические средства на первом домашнем полуфинальном матче Лиги Европы против австрийского "Зальцбурга" (2:0). Решение по этому делу будет вынесено 31 мая.

Ответные игры 1/2 финала Лиги Европы пройдут 3 мая. Победитель турнира получит прямую путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.