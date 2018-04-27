На чиновницу завели дело за субсидии «Кубани»

Источник: на краснодарского министра завели дело из-за выплаты 886 млн рублей ФК «Кубань»

"Возбуждено уголовное дело в отношении Черновой Людмилы Александровны и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. В настоящее время проводятся обыски по месту жительства [Черновой]", — сказал собеседник.

Он пояснил, что Чернова, являясь министром физической культуры и спорта Краснодарского края, заключила договоры о выделении в 2012 и 2013 годах ФК "Кубань" субсидий в рамках региональной программы по поддержке команд по игровым видам спорта и дополнительные соглашения к ним. Согласно закону о краевом бюджете, эти средства могли быть выделены только некоммерческим организациям, а ООО "Футбольный клуб "Кубань" являлось на тот момент коммерческим.

" [Это, по версии следствия] причинило администрации Краснодарского края имущественный ущерб на 886 млн рублей", — добавил источник ТАСС.

Официальными комментариями правоохранительных органов, а также комментариями краевого минспорта и ФК "Кубань" ТАСС пока не располагает.