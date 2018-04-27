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На чиновницу завели дело за субсидии «Кубани»
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Источник: на краснодарского министра завели дело из-за выплаты 886 млн рублей ФК «Кубань» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбудили в отношении главы минспорта Краснодарского края Людмилы Черновой из-за выплат футбольному клубу "Кубань" на сумму 886 млн рублей, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Возбуждено уголовное дело в отношении Черновой Людмилы Александровны и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. В настоящее время проводятся обыски по месту жительства [Черновой]", — сказал собеседник.
Он пояснил, что Чернова, являясь министром физической культуры и спорта Краснодарского края, заключила договоры о выделении в 2012 и 2013 годах ФК "Кубань" субсидий в рамках региональной программы по поддержке команд по игровым видам спорта и дополнительные соглашения к ним. Согласно закону о краевом бюджете, эти средства могли быть выделены только некоммерческим организациям, а ООО "Футбольный клуб "Кубань" являлось на тот момент коммерческим.
" [Это, по версии следствия] причинило администрации Краснодарского края имущественный ущерб на 886 млн рублей", — добавил источник ТАСС.
Официальными комментариями правоохранительных органов, а также комментариями краевого минспорта и ФК "Кубань" ТАСС пока не располагает.
Несколько лет назад у "Кубани" начались финансовые проблемы, были значительные долги перед футболистами и сотрудниками клуба. В начале 2017 года инспекция федеральной налоговой службы № 4 по Краснодару даже обращалась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать клуб банкротом из-за долгов на сумму 288,4 млн рублей.
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