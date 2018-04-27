Названа причина авиакатастрофы с футболистами Бразилии

Названа причина крушения самолета с игроками бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе» в 2016 году, передает ТАСС

Самолет с игроками ФК «Шапекоэнсе» разбился в горах Колумбии 29 ноября 2016 года. Погиб 71 человек, выжили шестеро: трое футболистов, два члена экипажа и спортивный журналист.

Причиной авиакатастрофы стала нехватка топлива, заявили в следственном комитете Бразилии.