Ещё
Названа причина авиакатастрофы с футболистами Бразилии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа причина авиакатастрофы с футболистами Бразилии 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Названа причина крушения самолета с игроками бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе» в 2016 году, передает ТАСС.
Самолет с игроками ФК «Шапекоэнсе» разбился в горах Колумбии 29 ноября 2016 года. Погиб 71 человек, выжили шестеро: трое футболистов, два члена экипажа и спортивный журналист.
Причиной авиакатастрофы стала нехватка топлива, заявили в следственном комитете Бразилии.
«Авария произошла из-за недостатка топлива в самолете по причине ненадлежащего контроля авиакомпанией, выполнявшей рейс, за форс-мажорными ситуациями», — сказал глава следственного комитета Бразилии Мигель Камачо.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение22
Родченкова предложили «раздолбать»48
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную20
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского7
Липницкая удивила откровенным фото13
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение