Названа причина авиакатастрофы с футболистами Бразилии 

Названа причина крушения самолета с игроками бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе» в 2016 году, передает ТАСС.
Самолет с игроками ФК «Шапекоэнсе» разбился в горах Колумбии 29 ноября 2016 года. Погиб 71 человек, выжили шестеро: трое футболистов, два члена экипажа и спортивный журналист.
Причиной авиакатастрофы стала нехватка топлива, заявили в следственном комитете Бразилии.
«Авария произошла из-за недостатка топлива в самолете по причине ненадлежащего контроля авиакомпанией, выполнявшей рейс, за форс-мажорными ситуациями», — сказал глава следственного комитета Бразилии Мигель Камачо.