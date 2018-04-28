Конте: «Салах стал лучше благодаря Италии»

Конте: Салах стал сильнее и вырос благодаря опыту в Италии

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился мнением об игре нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Об этом сообщает "Советский спорт". "Думаю, что мы должны сравнить нынешнего Салаха с ним четырехлетней давности. Думаю, что Мохамед стал сильнее и вырос. Думаю, что опыт в Италии очень важен для него, поэтому теперь я уверен, что он отличный игрок по сравнению с прошлым", — цитирует Football Italia Конте. Ранее УЕФА опубликовал итоги голосования за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, победу в котором одержал полузащитник "Ливерпуля" Мохаммед Салах.