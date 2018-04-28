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Конте: «Салах стал лучше благодаря Италии»
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Конте: Салах стал сильнее и вырос благодаря опыту в Италии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился мнением об игре нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Думаю, что мы должны сравнить нынешнего Салаха с ним четырехлетней давности. Думаю, что Мохамед стал сильнее и вырос.
Думаю, что опыт в Италии очень важен для него, поэтому теперь я уверен, что он отличный игрок по сравнению с прошлым", — цитирует Football Italia Конте.
Ранее УЕФА опубликовал итоги голосования за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, победу в котором одержал полузащитник "Ливерпуля" Мохаммед Салах.
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