Черчесов рассказал о расширенном составе сборной России

«Планируем объявить расширенный состав сборной перед последним туром. Дальше ждать тоже нежелательно — футболистам надо знать, на кого мы рассчитываем, и строить свои планы», — заявил он.

По его словам, неожиданных имён не может быть, и в команду вызывают тех, кто играет на уровне сейчас.

Как отметил Черчесов, определённый костяк есть, но и травмы выбивают игроков, и форму кто-то теряет, а кто-то переходит в другую команду и там оказывается без места в составе.

Ранее Черчесов заявил, что сборная России составит конкуренцию действующим чемпионам мира — немецким футболистам.