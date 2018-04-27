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Черчесов рассказал о расширенном составе сборной России
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Черчесов рассказал о расширенном составе сборной России 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о расширенном составе команды, сообщает kp.ru.
«Планируем объявить расширенный состав сборной перед последним туром. Дальше ждать тоже нежелательно — футболистам надо знать, на кого мы рассчитываем, и строить свои планы», — заявил он.
По его словам, неожиданных имён не может быть, и в команду вызывают тех, кто играет на уровне сейчас.
Как отметил Черчесов, определённый костяк есть, но и травмы выбивают игроков, и форму кто-то теряет, а кто-то переходит в другую команду и там оказывается без места в составе.
Ранее Черчесов заявил, что сборная России составит конкуренцию действующим чемпионам мира — немецким футболистам.
RT на русском: последние новости
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