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Врач рассказал о восстановлении Неймара
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Врач сборной Бразилии: «Неймар упорно работает над восстановлением» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: Reuters
Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, который оперировал форварда "ПСЖ" Неймара, отметил, что игрок восстанавливается по плану. По его словам, бразилец должен быть готов к чемпионату мира.
— Неймар упорно работает, и мы ждем, что он сможет хорошо подготовиться к чемпионату мира, — цитирует Globo Esporte Ласмара. — Он хорошо восстанавливается, по программе. Нужно улучшить его физическую форму после возвращения в строй. После травмы нужно разрабатывать индивидуальную программу тренировок для игроков.
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