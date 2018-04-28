Врач рассказал о восстановлении Неймара

Врач сборной Бразилии: «Неймар упорно работает над восстановлением»

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, который оперировал форварда "ПСЖ" Неймара, отметил, что игрок восстанавливается по плану. По его словам, бразилец должен быть готов к чемпионату мира.