ПФЛ «Волга» и «Лада-Тольятти» провели матч на мокром поле

Ульяновская "Волга" принимала "Ладу-Тольятти" в матче 21-го тура зоны "Урал-Поволжье" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), встреча прошла в экстремальных погодных условиях.
"Да, будет тяжело. Мы тонем, но матч состоится в любую погоду.
В подобных условиях мы были, например, в 2016 году, когда в Кубке России "Волга" принимала пермский "Амкар". Ничего страшного, справились. Думаю, выдержим и в этот раз!" — цитирует директора стадиона Валерия Коробкова "Ульяновская правда".
Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Ранее медведь по кличке Тима открыл матч 27-го тура ПФЛ между пятигорским "Машуком-КМВ" и "Ангуштом" из Назрани.