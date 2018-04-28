Игрока удалили после забитого мяча

Нападающий "Ванкувер Уайткэпс" Кристиан Течера был удален с поля после того, как открыл счет в матче регулярного чемпионата MLS против "Реал Солт-Лейк". Об этом сообщает "Советский спорт".
Течера на 63-й минуте реализовал пенальти и снял футболку во время празднования, за что получил желтую карточку от арбитра. Для него это предупреждение стало вторым.
Матч завершился победой "Ванкувера" со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, что нападающий "Боки Хуниорс" в матче Кубка Либертадорес совершил ужасающий промах по пустым воротам.