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Игрока удалили после забитого мяча
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Игрока «Ванкувера» удалили после забитого мяча 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Ванкувер Уайткэпс" Кристиан Течера был удален с поля после того, как открыл счет в матче регулярного чемпионата MLS против "Реал Солт-Лейк". Об этом сообщает "Советский спорт".
Течера на 63-й минуте реализовал пенальти и снял футболку во время празднования, за что получил желтую карточку от арбитра. Для него это предупреждение стало вторым.
Матч завершился победой "Ванкувера" со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, что нападающий "Боки Хуниорс" в матче Кубка Либертадорес совершил ужасающий промах по пустым воротам.
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