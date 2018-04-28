Шнуров посвятил «Зениту» песню без мата

Шнуров посвятил «Зениту» новую песню. Осторожно, вообще нет мата

«Шапекоэнсе» разбился из-за недостатка топлива, Шнур записал песню без мата, в Риме не буду продавать алкоголь — главные события дня.

Источник: «ПСЖ» предложил Венгеру четырёхлетний контракт

«Пари Сен-Жермен» нашёл замену главному тренеру Унаи Эмери, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, утверждает Le10sport.com. По информации издания, парижане хотят заменить испанского специалиста нынешним наставником «Арсенала» Арсеном Венгером, который недавно также объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Руководство «ПСЖ» уже провело встречу с французом и предложило ему заключить с клубом контракт на четыре года.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «ПСЖ» станет бывший наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель

Эмери объявил о своём уходе из «ПСЖ» после нынешнего сезона

Унаи Эмери на сегодняшней пресс-конференции сообщил, что он покинет пост главного тренера «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона. «Я хочу поблагодарить президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, спортивного директора Антеро Энрике, болельщиков и всех футболистов за эти два сезона», — сказал испанский специалист на пресс-конференции. Эмери возглавил французский клуб в 2016 году. Под его руководством команда досрочно стала чемпионом Франции нынешнего сезона. Выигрывала Кубок Франции и Кубок французской лиги, а также дважды завоевала Суперкубок страны.

Иньеста объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста на пресс-конференции сегодня, 27 апреля, объявил о том, что нынешний сезон станет для него последним в составе сине-гранатовых. «Я хочу официально объявить о своём решении покинуть клуб. Это мой последний сезон в составе „Барселоны“. Я очень долго всё взвешивал и обдумывал это решение. Я хочу, чтобы меня запомнили как великого футболиста и человека», — сказал Иньеста. Иньеста является воспитанником «Барселоны» и дебютировал в составе сине-гранатовых в 2002 году. С клубом он 8 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выигрывал Кубок и 7 раз — Суперкубок страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, 3 раза — в Суперкубке УЕФА и 3 раза становился победителем клубного чемпионата мира.

ФИФА пожизненно отстранила главу Бразильской футбольной конфедерации

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 27 Апр 2018 в 7:06 PDT Президент Бразильской футбольной конфедерации Марко Поло дель Неро пожизненно отстранён от любой футбольной деятельности за получение взятки. Такое решение сегодня, 27 апреля, принял независимый комитет по этике ФИФА, сообщает корреспондент AP Роб Харрис в «Твиттере». В декабре прошлого года стало известно о временном отстранении дель Неро по просьбе председателя следственной палаты комитета по этике, поводившего официальное расследование в отношении главы Бразильской футбольной конфедерации. Свой пост дель Неро занимал с апреля 2014 года.

Лидер «Ленинграда» Шнуров посвятил новую песню «Зениту» Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил, что во время предстоящего домашнего матча «Зенита» c ЦСКА в рамках 28-го тура РФПЛ состоится премьера новой песни, которая посвящена санкт-петербургскому клубу. Также Шнуров на своей странице в социальной сети «Инстаграм» опубликовал видео с припевом новой песни.

В Риме на три дня запретят продажу алкоголя из-за приезда фанатов «Ливерпуля»

В преддверии ответного матче полуфинала Лиги чемпионов «Рома» — «Ливерпуль» представители обоих клубов провели встречу с представителями УЕФА и римской полиции для обсуждения мер по предотвращению возможных столкновений фанатов команд, сообщает Calciomercato.com.

По информации издания, был принят ряд решений, в числе которых трёхдневный запрет на продажу алкоголя в Риме. Соответствующий приказ должен быть подписан сегодня, 27 апреля. Согласно приказу, будет запрещена продажа, потребление и транспортировка алкогольных напитков на улицах. Отмечается, что запрет не будет распространяться на бары и вводится для того, чтобы остановить фанатов команд от покупки дешёвого алкоголя в супермаркетах и распития спиртных напитков на улицах. Также в Риме будут созданы специальные зоны для болельщиков «Ливерпуля» с большим количеством полицейских. Местная полиция опасается столкновений фанатов в связи с инцидентом перед первым матчем команд. Ранее полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика «Ливерпуля», который был доставлен в больницу в критическом состоянии с травмами головы. Обоим римским фанатам были предъявлены обвинения и предстоит предстать перед судом. Матч «Рома» — «Ливерпуль» пройдёт на стадионе «Олимпико» 2 мая. В первом матче мерсисайдцы победили со счётом 5:2.

УЕФА может дисквалифицировать Симеоне на пять матчей, а не на три

Контрольно-дисциплинарная комиссия УЕФА открыла дело в отношении главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне по итогам первого, гостевого полуфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом» (1:1). Наставника «матрасников» могут дисквалифицировать на пять матчей, а не на три, как сообщалось ранее, сообщает AS. По информации издания, три игры дисквалификации Симеоне может получить за оскорбление арбитра, а ещё на два матча его могут наказать за поддерживание связи с техническим персоналом, что правилами запрещено делать после удаления. Решения по делу Симеоне будет вынесено 4 мая. Напомним, на 10-й минуте встречи мадридская команда осталась вдесятером, после того как вторую жёлтую карточку получил защитник Шиме Врсалько . Первое предупреждение хорват заработал на 2-й минуте. На 13-й минуте за сверхэмоциональное выражение возмущения в адрес арбитра был удалён ещё и Симеоне. Аргентинский специалист требовал жёлтую карточку для игрока «Арсенала» Эктора Бельерина за фол на Лукасе-Франсуа Эрнандесе. Симеоне из-за автоматической дисквалификации точно пропустит ответный матч с «Арсеналом» в Мадриде, который состоится 3 мая.

Самолёт с «Шапекоэнсе» разбился из-за недостатка топлива