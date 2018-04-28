«Барселона» намерена вернуть Неймара

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил о готовности каталонского клуба вернуть Неймара. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Мне нравятся, когда лучшие футболисты выступают в чемпионате Испании. Конечно, я был бы рад возвращению Неймара в "Барселону", — заявил он испанскому изданию Marca.

Напомним, что Неймар со скандалом покинул "сине-гранатовых" летом 2017. Его трансфер обошелся "ПСЖ" в €222 млн В текущем сезоне 26-летний форвард провел 30 матчей и забил 28 голов.