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Кокорин назвал Дзюбу крохобором
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Кокорин: согласен, что Дзюба — крохобор 

RT на русском 1 час назад
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал высказывание известного спортивного журналиста Василия Уткина в адрес бывшего партнёра Кокорина по команде Артёма Дзюбы.
«Дзюба — крохобор, он не достоин игры в сборной России». С первым согласен. Со вторым — нет», — написал Кокорин в сториз своего Instagram.
Ранее Василий Уткин выступил с критикой в адрес нападающего «Арсенала» Артёма Дзюбы, средства за участие которого в матче чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Зенитом» были выплачены из бюджета Тульской области.
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