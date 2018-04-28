Кокорин назвал Дзюбу крохобором

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал высказывание известного спортивного журналиста Василия Уткина в адрес бывшего партнёра Кокорина по команде Артёма Дзюбы.
«Дзюба — крохобор, он не достоин игры в сборной России». С первым согласен. Со вторым — нет», — написал Кокорин в сториз своего Instagram.
Ранее Василий Уткин выступил с критикой в адрес нападающего «Арсенала» Артёма Дзюбы, средства за участие которого в матче чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Зенитом» были выплачены из бюджета Тульской области.