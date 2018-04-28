Кокорин назвал Дзюбу крохобором

Кокорин: согласен, что Дзюба — крохобор

«Дзюба — крохобор, он не достоин игры в сборной России». С первым согласен. Со вторым — нет», — написал Кокорин в сториз своего Instagram.

Ранее Василий Уткин выступил с критикой в адрес нападающего «Арсенала» Артёма Дзюбы, средства за участие которого в матче чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Зенитом» были выплачены из бюджета Тульской области.