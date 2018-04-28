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Шнуров спел о «Зените» без мата
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Шнуров спел о «Зените» без мата 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Музыкант Сергей Шнуров записал песню о футбольном клубе «Зенит», сообщает «Чемпионат».
Солист группы «Ленинград» рассказал, что ее премьера состоится 29 апреля на домашнем стадионе петербургской команды «Крестовский», где «Зенит» сыграет с московским ЦСКА.
Также Шнуров отметил, что композицию он сочинил специально для пения хором, и опубликовал в своих соцсетях один из ее куплетов и припев, чтобы фанаты успели выучить слова.
«Питер, ветер, ветер, Питер. Выше знамя поднимите!» — поет Шнуров в припеве.
Куплет же содержит отсылки к таким «символам» Петербурга, как его гранитные набережные и пасмурная плохая, а также призыв к болельщикам «Зенита» быть «вместе» и «смелыми».
Сергей Шнуров известен своей поддержкой футбольного «Зенита». Музыкант регулярно посещает матчи команды.
«Зенит» и ЦСКА сыграют завтра в 16:30 по московскому времени на петербургском стадионе «Крестовский».
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