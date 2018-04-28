Антон Миранчук уверен в успехе «Локомотива» в матче с «Краснодаром»

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук поделился ожиданиями перед матчем с "Краснодаром" в рамках 28-го тура чемпионата России. По его словам, команда не испытывает проблем с психологией.

"Давит ли турнирное положение? Понятно, что какие-то моменты в психологии есть, но все ребята опытные и все прекрасно понимают. Я уверен, что мы справимся с эмоциями и добьемся своего. Последние результаты никак на настроение не повлияли, все настроены положительно, позитивно и имеют запал на предстоящий матч", — цитирует Миранчука ТАСС.

Также 22-летний россиянин призвал болельщиков клуба прийти на стадион и поддержать команду, которая сыграет с краснодарским клубов в гостях.

"Болельщики и мы все прекрасно понимаем, надеюсь, они нас поддержат, потому что это сейчас очень важно в плане атмосферы и психологии. Все, кто за нас переживал и болел весь сезон, приходите сейчас. Очень приятно играть, когда полный стадион, это нас разгоняет и придает нам сил", — сказал Миранчук.

"Локомотив" за три тура до конца чемпионата лидирует в турнирной таблице и имеет в своем активе 57 очков. В случае победы над "Краснодаром" красно-зеленые досрочно станут чемпионами России.