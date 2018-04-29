Главный тренер «Милана» Гаттузо: мы достигли дна

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о сенсационном поражении команды от "Беневенто". Об этом сообщает "Советский спорт".

"У нас не было никаких конфликтов: мы достигли дна и должны чувствовать себя ответственными за это. Мы опозорили форму, которую носим.

У меня были билеты, чтобы улететь с семьей на пару дней в Испанию, но я отменил поездку. Мы все остались здесь, чтобы хорошо поработать", — сказал Гаттузо.

Тренер также добавил, что для победы команде нужен правильный настрой.

"Нельзя ощущать себя семикратными обладателями Кубка чемпионов. Нам нужны настрой и желание.

Мы должны изменить свой уклад сознания. Только лишь ног недостаточно, в настоящий момент нам чего-то не хватает", — отметил он.