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Главный тренер «Милана» Гаттузо: мы достигли дна
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Главный тренер «Милана» Гаттузо: мы достигли дна 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Tuttosport
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о сенсационном поражении команды от "Беневенто". Об этом сообщает "Советский спорт".
"У нас не было никаких конфликтов: мы достигли дна и должны чувствовать себя ответственными за это. Мы опозорили форму, которую носим.
У меня были билеты, чтобы улететь с семьей на пару дней в Испанию, но я отменил поездку. Мы все остались здесь, чтобы хорошо поработать", — сказал Гаттузо.
Тренер также добавил, что для победы команде нужен правильный настрой.
"Нельзя ощущать себя семикратными обладателями Кубка чемпионов. Нам нужны настрой и желание.
Мы должны изменить свой уклад сознания. Только лишь ног недостаточно, в настоящий момент нам чего-то не хватает", — отметил он.
Ранее сообщалось, что бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони готов выкупить клуб обратно.
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