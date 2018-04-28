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Глушаков не сыграет против «Амкара»
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СМИ: капитан «Спартака» Глушаков не прилетел в Пермь на матч с «Амкаром» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный «твиттер» «Спартака»
Московский "Спартак" прилетел в Пермь на гостевой матч с местным "Амкаром" в рамках 28-го тура чемпионата России.
По информации "Спорт-Экспресс", в расположении красно-белых отсутствует капитан и полузащитник команды Денис Глушаков. О причине его отсутствия информации нет.
Также в Пермь не прилетел немецкий защитник Сердар Таски, у которого повреждение приводящей мышцы. Он остался в Москве, чтобы продолжить восстановление.
Матч "Амкар" — "Спартак" состоится на стадионе "Звезда" 29 апреля. Начало — в 16:00 мск.
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