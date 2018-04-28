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Гаджиев назвал равным уровень ЦСКА и «Зенита»
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Гаджиев назвал равным уровень ЦСКА и «Зенита» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев назвал одинаковым уровень московского ЦСКА и санкт-петербургского "Зенита".
"То, что эти команды после 26 туров разделяет в таблице всего два очка, говорит о том, что уровень ЦСКА и "Зенита" примерно одинаков, — цитирует Гаджиева газета "Известия". — Они имеют примерно равные возможности в матче друг против друга.
Другое дело, что армейцы в последних играх выглядят более уверенно. У них достаточно устойчивый коллектив с многолетним костяком, который в рамках нашего чемпионата выглядит очень внушительно".
Матч "Зенит" — ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге 29 апреля.
Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров сочинил песню о Зените, которая откроет матч с ЦСКА.
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