Медиаконкурс «Страна чемпионов» проходит в России в преддверии ЧМ‑2018

Фонд образовательных проектов «Стратегия будущего» совместно с федеральными средствами массовой информации при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации проводит всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов», сообщается на сайте конкурса.

«Конкурс проводится в целях популяризации российского спорта и достижений российских спортсменов в преддверии проведения чемпионата мира по футболу FIFA — 2018. Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации возрастной категории до 35 лет. В случае участия в конкурсе несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации организационный комитет может запросить дополнительное согласие родителей или законных представителей на участие в конкурсе и обработку персональных данных», — говорится в сообщении.

Участникам конкурса в срок до 13 мая 2018 года необходимо заполнить соответствующую регистрационную форму на официальном сайте страначемпионов.рф, а также прикрепить конкурсную работу в соответствующем направлении и номинации.

Всероссийский медиафорум «Страна чемпионов» пройдет в период с 3 по 5 июня 2018 года в течение трех дней в одном из субъектов Российской Федерации и будет включать в себя представление конкурсных работ перед известными спортсменами, журналистами и общественными деятелями, встречи в открытом и закрытом формате со звездами российской эстрады, кино, телевидения и спорта, запись коллективного обращения участников конкурса с напутствием Сборной России по футболу перед чемпионатом мира FIFA — 2018.

Победители конкурса награждаются билетами на матчи чемпионата мира по футболу FIFA — 2018, в том числе финал мундиаля, денежными премиями в размере от 100 до 300 тысяч рублей, возможностью участия в работе по созданию и запуску нового телевизионного проекта «Страна чемпионов» осенью 2018 года.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».