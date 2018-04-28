В Госдуме назвали ЦСКА одним из лучших клубов Европы и мира

Бывший тренер московского ЦСКА, ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поздравил спортсменов и болельщиков Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) с юбилеем.

"Сегодня ЦСКА отмечает свой 95-летний юбилей. Это значимая дата не только для нашей страны, но и для всех, кто любит спорт. Клуб воспитал целую плеяду известных атлетов, которые в разные годы составляли авангард мирового спорта.

За 95 лет упорного труда армейцы завоевали право считаться одним из лучших клубов Европы, да и всего мира. В их копилке — не одно олимпийское золото и целое созвездие мировых рекордов и побед на самых престижных соревнованиях планеты. ЦСКА бережно хранит свои уникальные традиции, привлекая в свои ряды молодых и талантливых спортсменов", — цитирует Газзаева газета "Известия"

История клуба берет свое начало с 1911 года, когда было образовано Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС). В 1923 году оно было расформировано. Затем была сформирована Опытно-показательная площадка Всевобуча (ОППВ), подведомственное Красной армии. В 1928 году было переименовано в Центральный дом Красной армии (ЦДКА).