Ещё
В Госдуме назвали ЦСКА одним из лучших клубов Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Госдуме назвали ЦСКА одним из лучших клубов Европы и мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший тренер московского ЦСКА, ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поздравил спортсменов и болельщиков Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) с юбилеем.
"Сегодня ЦСКА отмечает свой 95-летний юбилей. Это значимая дата не только для нашей страны, но и для всех, кто любит спорт. Клуб воспитал целую плеяду известных атлетов, которые в разные годы составляли авангард мирового спорта.
За 95 лет упорного труда армейцы завоевали право считаться одним из лучших клубов Европы, да и всего мира. В их копилке — не одно олимпийское золото и целое созвездие мировых рекордов и побед на самых престижных соревнованиях планеты. ЦСКА бережно хранит свои уникальные традиции, привлекая в свои ряды молодых и талантливых спортсменов", — цитирует Газзаева газета "Известия".
История клуба берет свое начало с 1911 года, когда было образовано Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС). В 1923 году оно было расформировано. Затем была сформирована Опытно-показательная площадка Всевобуча (ОППВ), подведомственное Красной армии. В 1928 году было переименовано в Центральный дом Красной армии (ЦДКА).
Ранее президент России Владимир Путин поздравил ЦСКА с 95-летием.
Газета.Ru: последние новости
Кокорин: Дзюба крохобор, но он достоин вызова в сборную СМИ: капитан "Спартака" Глушаков не прилетел в Пермь на матч с "Амкаром" Гаджиев назвал равным уровень ЦСКА и "Зенита"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-8024
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную26
ФБР допросило Емельяненко1
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»289
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение