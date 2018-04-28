Стало известно имя нового главного тренера «Севильи»

«Севилья» на своём официальном сайте объявила о назначении Хоакина Каппароса на пост главного тренера команды. 62-летний специалист будет руководить командой до конца нынешнего сезона.

Каппарос уже работал наставником «Севильи» с 2000 по 2005 год, выводил клуб из Сегунды в Примеру по итогам сезона-2000/01. Специалист также известен по работе в «Вильярреале», «Депортиво», «Атлетике», «Мальорке», «Леванте», «Гранаде» и «Осасуне». Последним местом его работы был катарский клуб «Аль-Ахли», который он возглавил и покинул в 2017 году.

Ранее сегодня, 28 апреля, «Севилья» объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Винченцой Монтеллой, который возглавлял клуб с конца прошлого года.

«Севилья» (48 очков) после 34 туров чемпионата Испании располагается на восьмом месте в турнирной таблице.