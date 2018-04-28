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Стало известно имя нового главного тренера «Севильи»
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Стало известно имя нового главного тренера «Севильи» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Twitter
«Севилья» на своём официальном сайте объявила о назначении Хоакина Каппароса на пост главного тренера команды. 62-летний специалист будет руководить командой до конца нынешнего сезона.
Каппарос уже работал наставником «Севильи» с 2000 по 2005 год, выводил клуб из Сегунды в Примеру по итогам сезона-2000/01. Специалист также известен по работе в «Вильярреале», «Депортиво», «Атлетике», «Мальорке», «Леванте», «Гранаде» и «Осасуне». Последним местом его работы был катарский клуб «Аль-Ахли», который он возглавил и покинул в 2017 году.
Ранее сегодня, 28 апреля, «Севилья» объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Винченцой Монтеллой, который возглавлял клуб с конца прошлого года.
«Севилья» (48 очков) после 34 туров чемпионата Испании располагается на восьмом месте в турнирной таблице.
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