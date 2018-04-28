«Рома» в меньшинстве разгромила «Кьево» в матче Серии А

"Рома" на своем поле нанесла разгромное поражение "Кьево" в матче 35-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает "Советский спорт" Стефан Эль-Шаарави. В составе римской команды дубль оформил Эдин Джеко . Еще по одному мячу забили Патрик Шик У гостей автором единственного гола стал Роберто Инглесе. На 56-й минуте встречи "Рома" оказалась в меньшинстве. Защитник Жуан Жезус получил прямую красную карточку. Италия. Серия А. 35-й тур"Рома" (Рим) — "Кьево" (Верона) — 4:1Голы: 1:0 — Шик — 9, 2:0 — Джеко — 40, 3:0 — Эль-Шаарави — 65, 4:0 — Джеко — 67, 4:1 — Инглесе — 88