«Арсенал» обыграл «Анжи» в матче 28-го тура РФПЛ

Тульский «Арсенал» на своём поле одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Такой результат позволил «Арсеналу» набрать 39 очков и подняться на шестое место. «Анжи» с 24 баллами остался 14-м.

Ранее в компании Dentsu Aegis Network опровергли сообщения СМИ о предложении купить права на телетрансляции матчей РФПЛ.