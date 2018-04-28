«Арсенал» обыграл «Анжи»

Тульский «Арсенал» на своём поле одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Встреча завершилась со счётом 2:1.
Победу «Арсеналу» принесли голы Кантемира Берхамова и Стопилла Сунзу. Обе результативные передачи в активе Сергея Ткачёва.
«Анжи» ответил голом Арсена Хубулова.
Такой результат позволил «Арсеналу» набрать 39 очков и подняться на шестое место. «Анжи» с 24 баллами остался 14-м.
Ранее в компании Dentsu Aegis Network опровергли сообщения СМИ о предложении купить права на телетрансляции матчей РФПЛ.