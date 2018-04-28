Ещё
«Арсенал» обыграл «Анжи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Арсенал» обыграл «Анжи» в матче 28-го тура РФПЛ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Twitter
Тульский «Арсенал» на своём поле одержал победу над махачкалинским «Анжи» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Встреча завершилась со счётом 2:1.
Победу «Арсеналу» принесли голы Кантемира Берхамова и Стопилла Сунзу. Обе результативные передачи в активе Сергея Ткачёва.
«Анжи» ответил голом Арсена Хубулова.
Такой результат позволил «Арсеналу» набрать 39 очков и подняться на шестое место. «Анжи» с 24 баллами остался 14-м.
Ранее в компании Dentsu Aegis Network опровергли сообщения СМИ о предложении купить права на телетрансляции матчей РФПЛ.
RT на русском: последние новости
В прокат выходит фильм «Тренер» Данилы Козловского Арустамян: Балотелли находится в сфере интересов ФК «Локомотив» Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS8
Шведы разгромили россиян85
На Кубани задержана победительница ОИ-8032
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
ФБР допросило Емельяненко9
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение