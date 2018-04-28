Московский «Арарат» досрочно пробился в ФНЛ

Московский «Арарат» досрочно пробился в Футбольную национальную лигу

Московский "Арарат" на выезде сыграл вничью с саратовским "Соколом" в матче 21-го тура ПФЛ зоны "Центр". Встреча завершился со счетом 1:1, сообщает ТАСС

В составе гостей автором гола стал Давид Хурцидзе

"Арарат" набрал 55 очка и досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице ПФЛ. Таким образом, москвичи вышли в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

"Арарат" был основан в 2017 году.

Второй дивизион. Центр. 21-й тур"Сокол" (Саратов) — "Арарат" (Москва) — 1:1Голы: 0:1 — Хурцидзе — 22, 1:1 — Дудиков — 27