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Московский «Арарат» досрочно пробился в ФНЛ
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Московский «Арарат» досрочно пробился в Футбольную национальную лигу 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: vk.com/fcararatmsk
Московский "Арарат" на выезде сыграл вничью с саратовским "Соколом" в матче 21-го тура ПФЛ зоны "Центр". Встреча завершился со счетом 1:1, сообщает ТАСС.
В составе гостей автором гола стал Давид Хурцидзе.
У "Сокола" отметился Евгений Дудиков.
"Арарат" набрал 55 очка и досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице ПФЛ. Таким образом, москвичи вышли в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
"Арарат" был основан в 2017 году.
Второй дивизион. Центр. 21-й тур"Сокол" (Саратов) — "Арарат" (Москва) — 1:1Голы: 0:1 — Хурцидзе — 22, 1:1 — Дудиков — 27
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