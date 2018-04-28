«Бенфика» проигрывает «Тонделе» и выбывает из чемпионской гонки

В рамках 32-го тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. "Фейренсе" оказался сильнее "Витории Сетубал", а "Бенфика" на своём поле потерпела поражение от "Тонделы" и фактически выбыла из чемпионской гонки. Если завтра "Порту" обыграет "Маритиму", то за два тура до завершения первенства оторвётся от "орлов" на 5 очков.

"Бенфика" — "Тондела" — 2:3 Голы: Пицци, 12 — 1:0, Мигел Кардозу, 30 — 1:1, Мигел Кардозу, 39 — 1:2, Томане, 81 — 1:3, Сальвио, 90 — 2:3.

"Бенфика": Бруну Варела, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда (Дуглас Перейра, 30), Луизао, Рафа Силва, Самарис, Серви (Сальвио, 46), Пицци, Живкович (Сеферович, 62), Хименес.