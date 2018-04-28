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Фанаты «Интера» сравнили «Ювентус» с Пиноккио
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Фанаты «Интера» сравнили «Ювентус» с Пиноккио 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Twitter
Фанаты "Интера" подготовили ироничный перфоманс к матчу 35-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса". Туринский клуб изображен в виде сказочного персонажа Пиноккио, у которого от лжи вырастал нос. Таким образом, болельщики "нерадзурри" намекнули на нечестные титулы "Юве" в чемпионате Италии. Миланцам особо памятно поражение 20-летней давности, когда "Интер" при очень спорном судействе проиграл туринцам в важнейшем матче в борьбе за чемпионский титул-1997/98.
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