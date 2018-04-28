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Кержаков назвал проблему российского футбола
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Кержаков назвал проблему российского футбола 

Советский спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков — о проблемах российского футбола.
— Проблема российского футбола не в лимите. Нужно смотреть глобальнее. Считаю, что много молодых футболистов теряются при переходе из академии в молодежный состав. Они теряют игровую практику. Вот глобальная проблема.
Конечно, все упирается в деньги. Считаю, что клубы РФПЛ обязаны иметь команды U17. Если не хотите создавать эту лигу, создавайте дополнительно дублирующие составы. Футболисты теряются. Нужно четко выработать систему подготовки для все нашей страны. Тогда будет конкуренция, — цитирует Кержакова «Спорт FM».
Добавим, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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