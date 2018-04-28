Кержаков назвал проблему российского футбола

Добавим, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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