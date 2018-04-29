Первый матч на «Самара-Арене»: буря не испугала самарцев

САМАРА, 29 апреля. / ТАСС /. Первый тестовый матч прошел в субботу вечером на стадионе «Самара-Арена». Субботняя встреча самарских «Крыльев Советов» с воронежским «Факелом» закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Завершился первый тестовый матч красочным фейерверком.

Возможность побывать на новом стадионе, построенном к чемпионату мира по футболу, вызвала у самарцев небывалый ажиотаж. Все пятнадцать тысяч билетов — по правилам ФИФА, на первом матче допускается присутствие 30 процентов зрителей — были распроданы всего за пять часов с момента начала продаж. Не испугала болельщиков и сильная гроза, обрушившаяся на город буквально за пару часов до матча.

Стадион «Самара-Арена», рассчитанный на 45 тысяч зрителей, построен на выезде из Самары, вблизи основных автомобильных трасс, ведущих в сторону международного аэропорта Курумоч и города Тольятти. «Это очень серьезный, большой и красивый стадион европейского уровня, который, безусловно, не будет пустовать и сможет принимать не только матчи ЧМ, но и игры Лиги чемпионов, Лиги Европы», — отметил в беседе с ТАСС пресс-атташе «Крыльев Советов» Максим Съестнов

Благоустройство главная задача

К счастью, гроза в преддверии первого матча бушевала недолго, и вскоре у стадиона зазвучали музыка, песни, началась праздничная предматчевая программа. Музыкальную атмосферу создавали вокалисты молодежных групп и Волжский русский народный хор. Наиболее погодоустойчивые болельщики, несмотря на промозглый ветер, соревновались в сдаче норм ГТО и набивании мяча и фотографировались на фоне нового стадиона в компании волка Забиваки и талисмана самарского футбольного клуба крыса Лютика.

Давки на пунктах пропуска и на входах на сам стадион не наблюдалось. Волонтеры на улице терпеливо отвечали на все вопросы, помогали соориентироваться и не ошибиться со входом. А вот внутри стадиона волонтеров ощутимо не хватало. Болельщики то и дело обращались к журналистам с вопросами, где на стадионе расположены туалеты, кафе, как пройти на ту или иную трибуну. Очень не хватало указателей, табличек, каких-нибудь стрелок на стенах и на полу.

В числе других недостатков, конечно же, бросалось в глаза состояние прилегающей к стадиону территории, пока напоминающей только о недавней стройплощадке. Бетонные блоки, арматура, остатки строительного мусора — все это еще предстоит убрать и разбить здесь газоны.

О необходимости благоустройства говорил и побывавший на первом тестовом матче вице-премьер Виталий Мутко . «Предстоит еще огромная работа по благоустройству…Уверен, что мы доделаем все, что необходимо. Выслушаем болельщиков, которые сегодня были здесь, доведем все до конца. 24 мая мы закроем стадион и все до 14 июня приведем в абсолютный порядок — я абсолютно в этом уверен», — подчеркнул Мутко.

Уже после матча и.о. главного тренера «Факела» Игорь Пывин отметил качество поля самарского стадиона. «Стадион нам понравился, приятно на нем играть, поле хорошее, хорошего качества. Неприятно только, что мы очки не смогли набрать», — сказал Пывин журналистам.

Газон на самарском стадионе действительно особенный — его привезли из Германии. После укладки газон был прошит гигантской электрической «швейной машинкой» с лазерным наведением. На прошивку ушло девять тысяч километров специальных нитей. Чтобы газон побыстрее прижился, его подогревали девять установок так называемого «искусственного солнца».

"Это хорошая арена европейского уровня. А по благоустройству все исправимо — это не только в Самаре такие проблемы, они есть на многих новых стадионах. До чемпионата мира все будет исправлено", — выразил свое мнение ветеран «Крыльев» Андрей Каряка

На стадион доставят «скороходы»

По предварительным оценкам областного правительства, во время чемпионата регион посетит около полумиллиона гостей, и одним из первых и наиболее масштабных проектов, реализованных в рамках подготовки инфраструктуры к ЧМ, стало строительство в Самарском международном аэропорте Курумоч нового пассажирского терминала. Благодаря новому аэровокзалу пропускная способность самарского аэропорта выросла в три раза.

В самой Самаре к ЧМ реконструированы основные магистрали, построены новые транспортные развязки, благодаря чему значительно увеличилась пропускная способность дорог, ведущих в район стадиона. Правда, при этом, как сетуют местные жители, теперь то и дело образуются пробки на улицах, примыкающих к этим основным транспортным магистралям. Жалуются жители и на то, что фасады домов на гостевых маршрутах ЧМ привели в порядок, а вот во дворах особых изменений нет.

К чемпионату в Самаре обновили общественный транспорт. Для перевозки болельщиков в дни матчей будет задействовано 236 автобусов-шаттлов и 87 трамваев. Трамваи будут работать на скоростном маршруте, который свяжет железнодорожный вокзал со стадионом. Интервал движения скоростных трамваев составит всего две минуты. Однако на время их работы часть обычных трамвайных маршрутов придется отменить, чтобы не мешать «скороходам».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей чемпионата мира в России — встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира.