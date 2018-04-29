Актер Насери назвал датчан единственным сильным соперником французов в группе на ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. / ТАСС /. Французский актер Сами Насери считает сборную Дании единственным сильным соперником команды Франции в группе на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом он рассказал журналистам на открытии Парка футбола в Екатеринбурге.

"В своей группе в первых матчах помимо сборной Дании, пожалуй, серьезных соперников нет, но опасения есть всегда. Не надо бежать вперед паровоза, всегда может появиться темная лошадка. Такое случается даже во Франции — какая— нибудь команда третьего дивизиона побеждает ПСЖ, потому что они действительно этого хотят, рвутся к победе", — сказал Насери.

Помимо сборных Дании и Франции, в группу С по итогам жеребьевки попали команды Австралии и Перу. Насери добавил, что в целом на ЧМ-2018 конкуренцию французским футболистам могут составить англичане, немцы и марроканцы.

Французский актер отметил, что постарается приехать на матч с участием сборной Франции в Екатеринбург. «Мне и другие матчи тоже хочется посмотреть, например, сборную Бразилии», — уточнил он.

Насери, который живет в России уже 10 месяцев, подчеркнул, что за счет проведения матчей чемпионата мира в России, у европейцев появится хорошая возможность посетить эту страну и развеять стереотипы о ней.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).