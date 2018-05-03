Трио из «Ливерпуля» побило рекорд «Реала» в Лиге чемпионов

Салах и Фирмино в этом розыгрыше турнира отличились по десять раз, на счету Мане девять голов. В сезоне-2013/2014 Роналду, Бензема и Бэйл втроем забили 28 мячей.

Рекордным стал гол Мане, который отличился во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с итальянской «Ромой». «Ливерпуль» в гостях проиграл со счетом 2:4, однако вышел в финал благодаря домашней разгромной победе — 5:2.

В решающем матче английская команда встретится с действующим победителем турнира мадридским «Реалом», который по итогам двух матчей оказался сильнее немецкой «Баварии». Финал пройдет 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».