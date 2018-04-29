Гончаренко анонсировал изменения в ЦСКА на следующий год

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко анонсировал изменения в составе ЦСКА на следующий год после ничьи с санкт-петербурским «Зенитом» в гостевом матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
«У нас малочисленный, но сплочённый отряд. У нас все опытные и сыгранные игроки. Понятно, что в следующем году неизбежны изменения. Но пока мы опираемся на российский костяк — братья Березуцкие и Игнашевич», — цитирует Гончаренко Sport24.
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 28-го тура РФПЛ.
Ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал, кто из нынешних защитников команды может завершить карьеру по окончании сезона.