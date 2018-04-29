Боярский решил болеть за «Тосно»

Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает, что главного тренера клуба Роберто Манчини нужно увольнять в случае непопадания в Лигу чемпионов. По словам актера, в последнее время "Тосно" вызывает у него больше симпатии, чем питерский клуб.

— Если "Зенит" не пробьется в Лигу чемпионов, сезон следует признать провальным?

— Тогда Манчини — до свидания! Это само собой. Может быть, так даже и лучше. Команде необходимо начать все с нуля. Уж лучше буду больше болеть за "Тосно", чем за "Зенит".

— Ничего себе…

— Да. Там хоть перспектива чувствуется. В "Тосно" люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату.