Футболист показал судье желтую карточку

Футболист «Витесса» Наварон Фоор подшутил над арбитром, показав тому желтую карточку в матче чемпионата Нидерландов против «Твенте». Об эпизоде сообщается в официальном Twitter-аккаунте голландского телеканала Fox Sports.

На 61-й минуте встречи арбитр встал на пути одного из футболистов «Витесса», что привело к падению обоих. После остановки игры Фоор вытянул из кармана судьи «горчичник» и демонстративно показал тому желтую карточку якобы за блокировку. Арбитр и другие участники эпизода посмеялись и продолжили матч.

«Витесс» одержал победу над« Твенте» со счетом 6:0 и разместился на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Голландии.

«Витесс» станет новым местом работы для российского тренера Леонида Слуцкого. Специалист будет руководить командой с сезона 2018/2019.