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Футболист показал судье желтую карточку
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Футболист показал судье желтую карточку 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Футболист «Витесса» Наварон Фоор подшутил над арбитром, показав тому желтую карточку в матче чемпионата Нидерландов против «Твенте». Об эпизоде сообщается в официальном Twitter-аккаунте голландского телеканала Fox Sports.
На 61-й минуте встречи арбитр встал на пути одного из футболистов «Витесса», что привело к падению обоих. После остановки игры Фоор вытянул из кармана судьи «горчичник» и демонстративно показал тому желтую карточку якобы за блокировку. Арбитр и другие участники эпизода посмеялись и продолжили матч.
«Витесс» одержал победу над« Твенте» со счетом 6:0 и разместился на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Голландии.
«Витесс» станет новым местом работы для российского тренера Леонида Слуцкого. Специалист будет руководить командой с сезона 2018/2019.
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