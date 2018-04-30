Салах устроил скандал из-за своего изображения на самолете

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах устроил скандал Египетской футбольной ассоциации из-за его изображения на самолете национальной сборной. Об этом сообщает Goal.com.

Салаха не устроило, что изображение поместили на лайнер без его ведома. У футболиста есть спонсорский контракт с телекоммуникационной компанией-конкурентом той, что предоставила самолет. Агент Салаха утверждает, что никто не обсуждал ни с ним, ни с его клиентом возможность использования фотографии.

Министр спорта Египта Халед Абдель Азиз вмешался в конфликт посредством Twitter. «Мы свяжемся со всеми сторонами для решения проблемы, особенно в свете того, что сборная Египта готовится к чемпионату мира. Мохамед Салах — пример для египетской молодежи и представляет свою страну за рубежом в самом лучшем образе», — написал чиновник.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 34 матчах Английской премьер-лиги, забив 31 мяч и отдав 10 передач. Он помог сборной Египта выйти на чемпионат мира-2018. На групповом этапе мундиаля национальная сборная встретится с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.